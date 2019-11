Britse media raken niet uitgesproken over het spraakmakende interview dat prins Andrew gaf aan BBC News Night en zaterdagavond werd uitgezonden. Ook maandag stond de zoon van koningin Elizabeth op de omslag van de grote kranten. Andrew had het in het donderdag opgenomen gesprek over zijn vriendschap met de van seksueel misbruik beschuldigde zakenman Jeffrey Epstein.

De prins kon zondag na het gesprek al op veel kritiek rekenen in de Britse media. Vooral het feit dat Andrew geen spijt betuigde voor zijn relatie met Epstein en geen empathie toonde voor zijn slachtoffers werd hem niet in dank afgenomen.

De dagbladen besteedden ook maandag uitgebreid aandacht aan de prins en zijn unaniem kritisch in hun koppen. Zo noemt Metro hem ‘Duke of Porkies’, vergelijkt The Times het interview met een auto-ongeluk, schrijft The Daily Telegraph dat ook de koningin niet blij is met haar zoon en meldt The Guardian dat Andrew werd verteld dat hij zijn excuses moet aanbieden.

De prins wordt al jaren gelinkt aan de praktijken van Epstein, die in augustus zelfmoord pleegde. Hij zou minderjarige vrouwen opdracht hebben gegeven om seks te hebben met machtige mannen uit zijn eigen kring, onder wie de prins. Andrew heeft altijd ontkend seks te hebben gehad met een minderjarig meisje.