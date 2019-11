Katy Perry en prins Charles hebben elkaar woensdag getroffen in India. In Mumbai woonden ze samen een bijeenkomst van de British Asian Trust bij en dat vond de popzangeres erg bijzonder, deelde ze donderdag op Instagram.

“Ik vond het heel erg leuk om tijd met u en vele briljante Indiase knappe koppen door te brengen en te praten over een betere toekomst met hulp van uw organisatie British Asian Trust”, schreef Katy bij een foto met de Britse troonopvolger. “Ik ben zo blij dat de focus ligt op duurzaamheid en oplossingen voor het beschermen van het milieu.”

De Amerikaanse zangeres, die zaterdag optreedt in Mumbai, maakte ook van de gelegenheid gebruik om Charles te feliciteren. De prins van Wales viert donderdag zijn 71e verjaardag.

De jarige Charles is donderdag ook nog in India. Daarna reist hij verder naar Nieuw-Zeeland, Tuvalu en de Salomonseilanden. De prins is in zijn eentje naar India afgereisd, in Nieuw-Zeeland sluit zijn vrouw Camilla aan.