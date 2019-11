Koningin Elizabeth heeft woensdag een bezoek gebracht aan een dorp in Kent dat speciaal is ingericht voor gewond geraakte veteranen. De Britse vorstin sprak met (oud-)militairen, opende een nieuw zorgcentrum en plantte er een tijdscapsule.

Elizabeth ging na haar aankomst als eerste langs bij een verzorgingshuis voor veteranen. Ook ontmoette ze de oudste bewoner van het dorp, de 99-jarige oud-militair John Riggs. De koningin zag er welke activiteiten voor inwoners worden georganiseerd zoals bloemschikken, knutselen en het voorlezen van kinderen. In het dorp wonen tientallen veteranen met blijvend letsel in aangepaste appartementen, maar de hoop is dat dat er in de toekomst honderden zijn.

Omdat de organisatie achter het dorp, de Royal British Legion Industries, dit jaar honderd jaar bestaat plantte de koningin ook een tijdscapsule. Het is de bedoeling dat deze weer opgegraven wordt over honderd jaar.

Herdenkingsdag

Elizabeth bezocht het Royal British Legion Industries Village in aanloop naar Remembrance Sunday, komende zondag. De dag waarop traditiegetrouw Britse militairen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog en alle gewapende conflicten sindsdien worden geëerd.

Op zaterdag zal ze samen met haar familie aanwezig zijn bij het jaarlijkse Festival of Remembrance-concert in de Royal Albert Hall in Londen. Op Remembrance Sunday zelf is Elizabeth bij de traditionele plechtigheid. Voor de derde keer op rij kijkt de koningin toe vanaf het balkon van het ministerie van Buitenlandse en Gemenebestzaken. Haar zoon prins Charles zal wederom haar krans van papieren klaprozen neerleggen bij de Cenotaph, het Britse oorlogsmonument in Whitehall in Londen.