Koningin Elizabeth schrapt bont voortaan uit haar garderobe. Angela Kelly, de kleermaakster van de Britse vorstin, schrijft in haar boek The Other Side of the Coin dat Elizabeth dit jaar overstapt naar nepbont.

“Wanneer hare majesteit een evenement bezoekt en het is koud, wordt er vanaf 2019 gebruikgemaakt van nepbont om ervoor te zorgen dat ze warm blijft”, schrijft Kelly. Of dit betekent dat de koningin dan ook haar traditionele mantels die wel bont bevatten voortaan in de kast laat hangen, deelt de kleermaakster niet.

De Britse dierenrechtenorganisatie Humane Society laat aan Britse media weten blij te zijn met de beslissing. “Koningin Elizabeths besluit om nepbont te gebruiken is de perfecte afspiegeling van het gevoel van het Britse publiek waarvan de meerderheid vindt dat bont wreed is en er niets mee te maken wil hebben.”

De royals kregen de afgelopen jaren meerdere keren kritiek over hun bontgebruik van onder meer dierenrechtenorganisatie PETA. Zo werd Elizabeth door de organisatie nadrukkelijk verzocht geen bont meer te dragen. Ook prins Williams echtgenote Catherine en prins Charles’ vrouw Camilla werden al bekritiseerd om niet-diervriendelijke keuzes.