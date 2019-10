Koningin Elizabeth is maandag weer in stijl naar Westminster Hall gereden voor de troonrede. De Britse vorstin droeg haar kroon en werd in de koets vanaf Buckingham Palace vervoerd. Prins Charles vergezelde zijn moeder en nam naast haar plaats op de troon tijdens de Queen’s Speech, de opening van het parlementaire jaar.

Het is alweer even geleden dat Elizabeth in de koets zat voor de troonrede. Omdat het parlementair jaar door de voormalig Britse premier Theresa May werd opgerekt naar twee jaar vanwege de brexit-onderhandelingen, vond de jaarlijkse Queen’s Speech vorig jaar niet plaats. Het jaar ervoor werd de koningin in een auto naar Westminster Hall gebracht. Omdat de verkiezingen in 2017 werden vervroegd was er niet genoeg voorbereidingstijd voor een uitgebreide ceremonie. Ook droeg Elizabeth destijds geen kroon.

De Queen’s Speech vormt traditiegetrouw de opening van het parlementaire jaar. In die speech zet het kabinet zijn beleid uiteen. Die zal dit keer ook over onder meer de beladen brexit gaan.