Fans hebben alvast een voorproefje gekregen op de documentaire over Harry en Meghan die zondag wordt uitgezonden. Op de eerste beelden is te zien hoe Archie op zijn voorhoofd wordt gekust door zijn moeder.

Voor de film volgde de Britse zender ITV de hertog en hertogin van Sussex tijdens hun tiendaagse reis door Afrika vorige maand. In Harry & Meghan: An African Journey praat het koppel daarnaast met journalist Tom Bradby over doelen die hen na aan het hart liggen en over het leven als ‘moderne royals’. “Het verhaal van hun tijd in Afrika was er een over de passie voor hun werk, het geluk in hun privéleven, maar ook een over de druk en de pijn achter hun dappere gezichten”, aldus Bradby in het fragment.

De documentaire wordt zondagavond uitgezonden op ITV.