De Britse liedjesschrijver Mitch Murray heeft donderdag op Buckingham Palace zijn ridderorde in ontvangst genomen. De muzikant kreeg het lintje uit handen van prins Charles.

De 79-jarige Murray, die nummers schreef voor artiesten als Cliff Richard en Tony Christie, vertelde aan Press Association (PA) dat de prins hem vroeg of hij nog steeds muziek maakt. Hij antwoordde dat hij graag gauw weer aan de slag wil gaan. Zo onthulde Murray dat hij in 1963 ook het liedje How Do You Do It schreef voor The Beatles. “The Beatles hebben mijn nummer opgenomen. Ik vond het niet goed dus heb ik het niet uitgebracht. Ze vonden het prima, want ik denk dat zij het zelf ook niet wilden uitbrengen. Het is in plaats daarvan uitgebracht door Gerry and the Pacemakers.”

De Britse troonopvolger overhandigde ook onderscheidingen aan onder anderen paralympisch volleyballer Netra Rana en golfster Georgia Hall.