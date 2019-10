Mail on Sunday blijft achter publicatie brief Meghan staan

De Britse krant Mail on Sunday lijkt niet wakker te liggen van de juridische stappen die Harry en Meghan hebben genomen. Het nieuwsblad staat nog steeds achter de publicatie van de privébrief die de hertogin van Sussex schreef aan haar vader. Dat laat de Mail on Sunday woensdag weten in een reactie aan Britse media.

Het koppel liet dinsdag via hun advocaten weten naar de rechter te stappen omdat de krant en moederbedrijf Associated Newspapers bezig zouden zijn met een campagne “om valse en opzettelijk denigrerende verhalen” over de Sussexes te verspreiden. De brief valt daar volgens Harry en Meghan onder. “De Mail on Sunday blijft achter het gepubliceerde verhaal staan en zal de zaak sterk verdedigen”, reageert de krant.

In de handgeschreven brief aan Thomas Markle, waarvan gedeeltes in februari werden gepubliceerd, schrijft Meghan hoe zeer het haar kwetst dat haar vader steeds naar de pers stapt met onjuiste verhalen. De prins liet dinsdag in een verklaring weten dat de teksten uit zijn verband zijn gerukt en enkel zijn gepubliceerd om lezers te misleiden. Ook dat weerspreekt de Mail on Sunday. “We ontkennen dat de brief van de hertogin op welke manier dan ook is geredigeerd om de betekenis ervan te veranderen.”

Harry en Meghan klagen de media aan wegens onder meer het onjuist delen van privé-informatie en inbreuk van copyright. De kosten van de rechtszaak betalen de twee, die momenteel in Afrika zijn, uit eigen zak. Als ze het proces winnen, schenken ze een eventuele schadevergoeding aan een organisatie tegen pesten.