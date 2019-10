Meghan kwam vrijdag niet alleen naar een rondetafelgesprek over gendergelijkheid. De hertogin had haar echtgenoot prins Harry meegenomen naar het jaarlijkse One Young World-evenement in Londen. “Bedankt dat hij het feestje mocht bijwonen als ongenodigde gast”, grapte Meghan volgens Britse media.

De hertogin van Sussex had haar man, met wie ze met een elektrische auto was aangekomen, bewust meegenomen. “Als we het hebben over het thema gendergelijkheid – iets waar ik me al lang voor inzet – dan denk ik dat dat gesprek niet kan plaatsvinden zonder dat mannen daarbij zijn. Om die reden vond ik het dan ook logisch dat hij erbij is.”

Meghan en Harry spraken over het onderwerp met leiders die zich in verschillende landen bezighouden met gelijke rechten voor vrouwen. Ze deelden er wat ze allemaal hebben bereikt en wisselden tips uit.