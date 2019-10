Terwijl prins Harry nog een dag in Malawi is, zit zijn vrouw Meghan niet stil in Zuid-Afrika. Dinsdag bracht de hertogin van Sussex een onaangekondigd bezoek aan de Universiteit van Johannesburg, waar ze studenten en docenten sprak over de uitdagingen waar jonge vrouwen voor staan om toegang te krijgen tot het hoger onderwijs.

Mehgan bezocht de universiteit als beschermvrouwe van de Association of Commonwealth Universities. Ze kon nieuwe studiebeurzen aankondigen voor studenten in het Gemenebest die in het buitenland willen studeren.

De hertogin zei in haar toespraak: “Als een vrouw meer invloed krijgt, zal dat absoluut verandering met zich meebrengen in de gemeenschap.” Meghan bracht ook drie genderbeurzen mee voor de Universiteit van Johannesburg, de Universiteit van Stellenbosch en de Universiteit van West-Kaap. “Het doel ervan is om gendergelijkheid te kunnen hebben, om vrouwen te kunnen ondersteunen in hun onderzoeks- en hogeronderwijsfuncties,” zei ze. “En ook om workshops te kunnen organiseren, om dingen bijeen te brengen die mensen echt helpen om het belang van gendergelijkheid te begrijpen.”

Prins Harry en Meghan zijn tien dagen in Afrika. Dinsdag sluit Harry zijn bezoek aan Malawi af en reist hij terug naar zijn vrouw Meghan en zoon Archie in Zuid-Afrika.