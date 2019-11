Meghan is langsgegaan bij een bijzondere bakkerij in Londen. De lekkernijen in de Luminary Bakery’s in Camden worden gemaakt door kansarme vrouwen. De echtgenote van prins Harry sprak er met de vrouwen die hebben gekampt met problemen als dakloosheid, geweld en verslavingen en hielp hen in de keuken.

Een vrouw raakte geëmotioneerd toen ze de hertogin van Sussex vertelde hoe haar ex haar meerdere keren met een mes had gestoken. De dame zei dat ze dit nog steeds aan het verwerken was, waarop Meghan vol begrip reageerde. “We hebben de gewoonte dat dingen tegenwoordig heel snel moeten worden opgelost”, sprak ze troostend volgens Britse media. “Maar we zijn geen mechanische objecten die moeten worden gerepareerd. Je bent een beschadigd wezen dat moet helen en dat kost tijd.”

De hertogin, die zich samen met Harry vaak inzet voor mentale gezondheid, vindt het noodzakelijk dat vooral vrouwelijke slachtoffers met elkaar blijven praten over wat ze hebben meegemaakt. “Onze levens, achtergronden en ervaringen zijn dan misschien verschillend, maar ik merk tijdens dit soort momenten dat onze hopen, angsten, onzekerheden en dingen die ons hart sneller doen kloppen hetzelfde zijn. En dat is heel geruststellend.”