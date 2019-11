Meghan, Hertogin van Sussex, heeft haar man Harry voor het eerst vergezeld tijdens een bezoek aan het Field of Remembrance. Harry en Meghan openden het indrukwekkende herdenkingsveld dat bestaat uit tienduizenden kruizen met namen van oorlogsslachtoffers.

De Hertog en Hertogin van Sussex plaatsen ieder een herdenkingskruisje op een groter kruis vol met rode klaprozen, die ook veel van de kleine kruizen op het Field of Remembrance sieren. Vervolgens klonk The Last Post en werd er twee minuten stilte gehouden.

De herdenkingstuin tussen Westminster Abbey en de Houses of Parliament is een week open, tot volgende week donderdagavond. Zondag herdenkt het Verenigd Koninkrijk alle oorlogsslachtoffers vanaf de Eerste Wereldoorlog, de komende dagen wonen leden van de Britse koninklijke familie diverse herdenkingsbijeenkomsten bij.

Ook Camilla, Hertogin van Cornwall, werd donderdag verwacht bij de opening van het Field of Remembrance. Zij is beschermvrouwe van The Poppy Factory, waar de kunststof klaprozen worden gemaakt. De vrouw van prins Charles is echter ziek en moest afzeggen. Desondanks werd er uit haar naam een kruisje geplaatst.