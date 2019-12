Meerdere wereldleiders hebben een bezoek gebracht aan de Britse prins Charles. Eerst was het de beurt aan premier Justin Trudeau van Canada, premier Erna Solberg van Noorwegen en premier Giuseppe Conte van Italië. Later kwamen ook de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania langs op Clarence House. Bij die ontmoeting was ook Charles’ vrouw Camilla aanwezig.

De wereldleiders zijn in Engeland in het kader van een NAVO-top. De militaire organisatie bestaat in 2019 zeventig jaar.

De Noorse premier Solberg had een geschenk bij zich voor de hertog en hertogin van Cornwall. Zij gaf Charles en Camilla een voetbal met daarop de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. De Noorse vroeg volgens Britse media of Charles voetbalt. “Heel lang geleden”, antwoordde de prins.

File

Vervolgens was het de beurt aan president Trump en zijn vrouw. Zij lieten even op zich wachten: het stel stond volgens Britse media in de file, waardoor ze veertig minuten te laat bij Charles en Camilla arriveerden.

Later op de avond stond een ontvangst op Buckingham Palace op het programma. Daar waren onder meer ook koningin Elizabeth, Catherine en andere NAVO-leiders aanwezig.