Verschillende hoge officieren van het Britse leger willen dat prins Andrew zijn militaire eretitels inlevert. Volgens The Times is Andrew, zeker na zijn spraakmakende BBC-interview, een bron van schaamte geworden voor de strijdkrachten.

Andrew was volgens de Britse krant nooit geliefd bij een aantal regimenten waaraan hij is verbonden. Zo verzetten de Grenadier Guards zich in 2017 al tegen de benoeming van de hertog van York, onthult The Times. Andrew werd twee jaar geleden benoemd tot kolonel van de Grenadier Guards, een rol die hij overnam van zijn vader prins Philip. Het regiment zou gevraagd hebben of een ander lid van het Britse koninklijk huis de titel over kon nemen, maar Buckingham Palace ging niet op dat verzoek in.

Andrew heeft al jaren het imago van playboyprins en ligt onder vuur vanwege zijn vriendschap met Jeffrey Epstein. Deze maand gaf de prins een interview over zijn banden met de voor seksueel misbruik veroordeelde Amerikaanse miljardair, die in augustus zelfmoord pleegde in zijn cel. Daarin ontkende Andrew opnieuw dat ook hij zich schuldig maakte aan misbruik. Het gesprek met de BBC had grote gevolgen voor Andrew. Zo werd hij uit zijn kantoor op Buckingham Palace gezet, legde hij zijn openbare functies neer en stopten meerdere instanties hun samenwerking met de prins.

Of de hertog van York zijn militaire eretitels kan houden, is niet aan het ministerie van Defensie. Koningin Elizabeth gaat over de benoemingen en Buckingham Palace maakte eerder al duidelijk dat Andrew zijn eretitels houdt, ondanks groeiende onrust bij de strijdkrachten. Tegenover The Times hield het paleis de boot af. “Het is niet aan het paleis om namens het ministerie van Defensie of over het toewijzen van militaire titels te spreken.”