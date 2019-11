Pizza Express in het Britse Woking heeft sinds de uitzending van het televisie-interview zaterdagavond met prins Andrew tientallen grappige recensies gekregen waarin de spot wordt gedreven met de hertog van York.

Die zei in het vraaggesprek dat hij zich niks kon herinneren van ontmoetingen met de destijds minderjarige Virginia Roberts, met wie hij meerdere keren seks zou hebben gehad. Andrew herinnerde zich daarentegen de datum en het uur precies dat hij in 2001 in Pizza Express in Woking was.

BBC-News Night interviewer Emily Maitlis kon haar oren niet geloven en vroeg wat er zo bijzonder was aan het uitstapje naar Pizza Express. “Het was voor mij heel bijzonder, heel bijzonder”, aldus de prins. Zo vaak kwam hij ook niet in Woking, voegde hij eraan toe.

Recensies

Bij Pizza Express leidde dat tot recensies waarin die bewuste avond in maart 2001 wordt opgerakeld. “Ik heb genoten van mijn bezoek hier, tot de laatste kruimel. Ik heb in veel dure huizen van miljardairs gelogeerd en ben zelfs in een paar geweldige nachtclubs geweest, maar daarvan kan ik me niks meer herinneren. Alleen van mijn bezoek aan Pizza Express in Woking weet ik nog alles, dus u kunt wel nagaan hoezeer ik heb genoten van het eten. Onvergetelijk”, luidde één zo’n ironische recensie.

“Ik ben bezoeken aan het privé-eiland van mijn miljardairvriend vergeten, maar ik ben mijn ene bezoek aan dit bijzondere restaurant op een specifieke datum bijna twintig jaar geleden nooit vergeten”, begon een andere. “Niet mijn plaatselijke restaurant maar ik een geweldig alibi, sorry, maaltijd met mijn kinderen hier in maart”, liet iemand de prins als commentaar achterlaten.

Onzinnige claims

“Ik heb hier met mijn dochter gegeten en hoewel de pizza heel heet was, heb ik niet getranspireerd”, verwees een volgende ‘bezoeker’ naar de uitspraak van Andrew dat hij na de oorlog om de Falkland eilanden niet meer zweette. Een claim die in Britse media zondag als onzin wordt afgedaan.

Op sociale media werden ook tal van filmpjes geplaatst met Pizza Express als onderwerp. Onder meer waarbij het personeel videobeelden van 2001 bekijkt en waar de manager een gat in de lucht springt vanwege de gratis reclame. Maar het tegengestelde werd ook uitgebeeld: Pizza Express heeft dit niet verdiend, werd ook getweet.