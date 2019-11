Prins Charles kreeg dinsdag een bijzonder cadeau op de tweede dag van zijn bezoek aan Nieuw-Zeeland. Premier Jacinda Ardern deed de Britse troonopvolger tien bomen cadeau. Daarmee onderstreepte ze de herbebossingsplannen van haar regering, meldt de Australian Associated Press.

De tien bomen, die ergens in Nieuw-Zeeland worden geplant, waren niet het enige presentje dat Charles kreeg. Oppositieleider Simon Bridges schonk de prins een pot honing. Bridges, die zichzelf een terughoudend monarchist noemt, was onder de indruk van Charles. “Hij is hier al vaak geweest, al voordat ik geboren was kwam hij hier, en hij weet echt wat er speelt.” De oppositieleider sprak met Charles over “een aantal milieu- en duurzaamheidskwesties”.

Ardern liet minder los over haar onderonsje met de Britse troonopvolger. “Het is goed gebruik om niet alles prijs te geven over wat er wordt besproken met leden van de koninklijke familie”, aldus de premier. Toch was ook zij onder de indruk van Charles. “We hebben een geweldig gesprek gehad over met name milieuonderwerpen. Hij is zijn tijd ver vooruit.”

Terwijl Charles sprak met de politieke kopstukken, nam zijn echtgenote Camilla deel aan een rondetafelgesprek over huiselijk geweld. Na de lunch troffen de twee elkaar in de haven van Auckland, waar zo’n vijfhonderd Nieuw-Zeelanders op de been waren om het paar te begroeten. Ook maakten Charles en Camilla daar kennis met het Nieuw-Zeelandse zeilteam dat deelneemt aan de America’s Cup.