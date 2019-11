Prins Andrew zit nog meer in de nesten. De zoon van koningin Elizabeth, die al onder vuur ligt vanwege zijn interview over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein, wordt nu ook beschuldigd van racisme. Een oud-werknemer van voormalig premier David Cameron beweert in de Evening Standard dat Andrew het n***er-woord heeft gebruikt. Het Britse hof ontkent de beschuldigingen.

Volgens Rohan Silva zou de hertog van York de racistische term in 2012 hebben laten vallen tijdens een vergadering op Buckingham Palace. Ook zou hij tegen Silva, die van Sri Lankaanse afkomst is, hebben gezegd dat hij het nooit ver zou schoppen als hij “een witte man zou blijven spelen”.

Silva besloot na de uitzending van het interview van zaterdag zijn verhaal te doen. “Nog een lange tijd erna nam ik mezelf kwalijk dat ik de prins niet heb geconfronteerd met zijn woordkeuze en daar heb ik nu nog steeds spijt van. Hij werd overduidelijk niet gecorrigeerd door de mensen om zich heen waardoor zulk kwetsend taalgebruik gewoon wordt getolereerd.”

Andrew sprak zaterdag in BBC Newsnight voor het eerst over zijn relatie met de van seksueel misbruik beschuldigde zakenman Epstein. De prins kreeg flink wat kritiek omdat hij geen spijt betuigde voor de vriendschap en geen empathie toonde voor de slachtoffers van Epstein, die in augustus zelfmoord pleegde in de gevangenis.