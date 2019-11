Prins Andrew heeft in een interview op het Britse nieuwsprogramma BBC Newsnight toegegeven dat hij bij de overleden miljardair Jeffrey Epstein bleef slapen omdat dat ‘praktisch’ was op dat moment. Het is de eerste keer dat de prins uitvoerig over zijn relatie met Epstein praat.

De prins gaf toe dat hij Epstein te ‘eervol’ had behandeld. Hij noemt zijn beslissing om te logeren bij Epstein na zijn celstraf voor een poging tot seks met een minderjarige prostituee, verkeerd. “Aan het einde van de dag, met de kennis die ik nu heb, was het zeker het verkeerde ding om te doen. Maar toen zag ik het als de eervolle en goede keuze.” De prins was vier dagen lang op bezoek bij Epstein na zijn vrijlating voor een feest. Volgens Andrew was de reden niet om te vieren dat zijn voormalige vriend vrij was, en zag hij Epstein alleen om de vriendschap te verbreken.

Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth, werd door een Amerikaanse vrouw ervan beschuldigd dat hij haar als 17-jarige had verkracht. In het interview ontkende de prins echter haar ooit ontmoet te hebben. Het voorval zou niet zijn gebeurd, want Andrew was naar eigen zeggen thuis met zijn kinderen, prinses Eugenie en prinses Beatrice. De vrouw stelde in haar verhaal ook dat Andrew veel zweette tijdens hun sekspartij, maar volgens de prins heeft hij een ‘opmerkelijke medische conditie’ waardoor hij niet kan zweten. Ook ontkent hij de beschuldiging van de Amerikaanse literatuuragent John Brockman dat hij op het feest van Epstein een voetmassage kreeg van een Russische minderjarige.

Feestprins

Dat hij als een ‘feestprins’ wordt beschouwd, vindt Andrew verbazingwekkend. Hij zegt zelf nooit echt een groot fan te zijn geweest van feesten. Toch is er voldoende beeldmateriaal waarop Andrew op allerlei partijtjes verschijnt in de villa van Epstein. Daar kwam hij naar eigen zeggen nooit iets tegen wat hem verdacht voorkwam.

De prins geeft aan dat hij zeker geen spijt heeft gehad van zijn vriendschap met Epstein, want door die vriendschap heeft Andrew veel mensen leren kennen. “We waren niet zulke goede vrienden. Ik bleef soms bij hem slapen, maar dat deed ik meer voor zijn vriendin, niet voor hem.”

Epstein werd eerder dit jaar opgepakt, nadat meer dan zestien vrouwen hem beschuldigden van seksueel misbruik. Hij pleegde zelfmoord in zijn gevangeniscel.