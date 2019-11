Prins Andrew vindt dat hij de Britse koninklijke familie in de steek heeft gelaten door ook na de veroordeling en celstraf van Jeffrey Epstein met hem om te gaan. De 59-jarige zoon van koningin Elizabeth heeft daar achteraf spijt van, zegt hij in een gesprek met BBC Newsnight, dat zaterdag wordt uitgezonden. Het is de eerste keer dat hij zich over de kwestie heeft laten interviewen.

“Het probleem is dat ik hem bleef zien ook nadat hij was veroordeeld. Daar heb ik mezelf de das omgedaan omdat dat niets is voor een lid van de koninklijke familie met de hoogste normen. Ik heb de familie daar in de steek gelaten, zo simpel is het”, aldus de hertog van York op beelden die al zijn vrijgegeven.

Andrew ontkent in het interview ook opnieuw dat hij seks zou hebben gehad met een minderjarig meisje. Het slachtoffer, Virginia Giuffre Roberts, beschuldigt hem daar al jaren van. “Ik kan me niet herinneren dat ik deze dame ooit ontmoet heb”, zei de prins toen hij met haar naam werd geconfronteerd.

Het interview werd donderdag opgenomen in Buckingham Palace. Het hele gesprek wordt zaterdagavond op BBC Two uitgezonden.