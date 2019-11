Prins Andrew spreekt voor het eerst over Epstein

De Britse prins Andrew heeft voor het eerst een interview gegeven over zijn banden met de van kindermisbruik verdachte multimiljonair Jeffrey Epstein. Het vraaggesprek is donderdag opgenomen met journaliste Emily Maitlis voor BBC Newsnight. De opnames vonden plaats in Buckingham Palace, heeft de omroep bekend gemaakt.

De hertog van York en tweede zoon van koningin Elizabeth heeft volgens Maitlis op alle vragen een antwoord gegeven. Het gesprek wordt zaterdagavond op BBC Two uitgezonden.

Andrew wordt al jaren gelinkt aan de praktijken van Epstein. Hij zou minderjarige vrouwen opdracht hebben gegeven om seks te hebben met machtige mannen uit de kring rond hem, waaronder de prins. Een van de slachtoffers, Virginia Giuffre Roberts wees Andrew in 2014 al in een verklaring voor de rechtbank aan als misbruiker.

Ontkend

De zaak kwam recent weer aan het rollen nadat Epstein was aangehouden op beschuldiging van het misbruiken van tientallen minderjarigen. In augustus pleegde de multimiljonair zelfmoord in zijn cel.

Epstein en Andrew waren bevriend met elkaar. Door de beschuldigingen ligt de prins weer onder een vergrootglas. Hij heeft zelf altijd ontkend weet te hebben gehad van het misbruik door Epstein.