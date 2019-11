De Britse prins Andrew (59) staat nog steeds achter zijn besluit een interview te geven aan BBC News Night over zijn vriendschap met de pedofiele Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein. Dat heeft de BBC zondag vernomen van bronnen dicht bij de hertog van York. Het donderdag in Buckingham Palace gehouden en opgenomen vraaggesprek werd zaterdagavond uitgezonden.

De Britse zondagmedia waren unaniem vernietigend in hun oordeel over de bekentenissen van de tweede zoon van koningin Elizabeth. En ook op sociale media, onder koningshuisverslaggevers en bij public relations-adviseurs kwam Andrew er slecht vanaf. “Degene die hem heeft geadviseerd dit interview te doen, moet onmiddellijk worden ontslagen”, vond één commentator, wellicht nog onkundig van het feit dat een communicatieadviseur van de prins ontslag had genomen vanwege het vraaggesprek.

Advocaten van een aantal slachtoffers meenden dat de hertog van York niet voor de BBC-camera’s maar voor de FBI of de New Yorkse politie een verklaring zou hebben moeten afleggen. De eerder genoemde PR-goeroe’s en koninklijke correspondenten vonden dat hij zijn mond had moeten houden. “Als hij dacht de zaak hiermee te sluiten dan heeft hij het mis. Nu begint het pas.” Een eerste opiniepeiling gaf zondag al aan dat 83 procent van de ondervraagden vond dat hij zijn publieke optredens moet opgeven. Verschillende organisaties die Andrew als beschermheer hebben, zouden zich beraden.

Het grootste verwijt dat Andrew wordt gemaakt, is dat hij geen enkel moment tijdens de ondervraging spijt uitte over zijn contacten met de voor de handel in minderjarige prostituees veroordeelde Epstein, integendeel hij bleef het verdedigen. Dat hij geen enkele empathie had met de slachtoffers van het seksueel misbruik waarvoor Epstein eerder dit jaar werd opgepakt, leidde eveneens tot woedende reacties. De prins betreurde het dat hij zelf was beschadigd. Dat knaagde, ook aan zijn gezin. In afwachting van de behandeling van zijn zaak pleegde Epstein in zijn cel zelfmoord. Andrew omschreef het gedrag van de Amerikaan als ‘niet netjes’ (‘unbecoming’).