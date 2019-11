De Britse bank Standard Chartered heeft dinsdag bekendgemaakt de steun aan het door prins Andrew opgezette Pitch@Palace niet te verlengen. Dit vanwege de ophef over de hertog van York en zijn eerdere vriendschap met Jeffrey Epstein. Dat meldt de Financial Times. Andere sponsors dringen aan op vertrek van de prins bij de organisatie die hij zelf in 2014 in het leven heeft geroepen.

Pitch@Palace geeft met name jonge ondernemers de kans hun ideeën en start-ups op bijzondere wijze onder de aandacht te brengen. Ze krijgen extra aandacht omdat de pitches plaatsvinden in Buckingham Palace, al heeft Andrew zijn project ook al in andere landen uitgerold. Zo waren er ook productpresentaties in Thailand en Australië.

De prins zei afgelopen zaterdag in een interview met de BBC dat hij vastbesloten was met Pitch en andere werkzaamheden door te gaan en daarmee “de draad weer op te pakken.” Het vraaggesprek leidde echter tot een storm van verontwaardiging. Dat leidde er volgens de Britse zakenkrant toe dat bedrijven hun betrokkenheid bij werk van Andrew tegen het licht gingen houden. Zo zou Barclay’s Bank de steun aan het programma voor entrepreneurs ook heroverwegen.

Minderjarig slachtoffer

Epstein beroofde zichzelf eerder dit jaar in een cel in New York van het leven. Hij was aangehouden hangende een onderzoek naar onder meer mensensmokkel en seksueel misbruik van minderjarige meisjes. In 2008 was hij al eens in Florida veroordeeld.

Andrew brak naar eigen zeggen de vriendschap in 2010 af. Een destijds minderjarig slachtoffer van Epstein zegt dat ze werd geronseld om meerdere malen seks te hebben met de prins. Andrew ontkent dat ten stelligste en beweerde in het tv-interview zich de betrokken vrouw niet te kunnen herinneren.