De Britse prins Andrew heeft zijn functie als beschermheer van het goede doel The Outward Bound Trust neergelegd. Ook is hij teruggetreden als zogeheten ‘chancellor’ bij de universiteit van Huddersfield. In beide gevallen gaat het om een beslissing van de prins zelf, zo verklaren de organisaties.

Woensdag werd al bekend dat de prins alle openbare functies neerlegt. Hij besloot daartoe naar aanleiding van een omstreden interview over zijn relatie met de overleden Amerikaanse zakenmagnaat Jeffrey Epstein en over beschuldigingen dat hij zelf een minderjarig meisje zou hebben misbruikt. De storm die na het interview losbarstte, ondermijnt volgens de prins het werk van zijn familie en de waardevolle taken die hij in veel organisaties zoals liefdadigheidsinstellingen heeft en die hij met trots steunt.

Andrew neemt voorlopig nog geen afscheid van Pitch@Palace, een door de prins zelf opgezet initiatief. Volgens Buckingham Palace blijft de prins actief bij de instelling, die met name jonge ondernemers de kans biedt hun ideeën en start-ups onder de aandacht te brengen. Hij moet dat wel doen zonder de steun van verschillende organisaties: dinsdag werd bekend dat onder meer de Britse bank Standard Chartered uit het initiatief stapte.

De 59-jarige Andrew, het derde kind van koningin Elizabeth, liet na het veelbesproken interview weten dat hij opsporingsinstanties die de affaire-Epstein onderzoeken, indien gewenst, medewerking zal verlenen. Hij stelde mee te voelen met de slachtoffers van de zedendelinquent.