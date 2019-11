Prins Charles en zijn echtgenote Camilla zijn zondag aangekomen in Nieuw-Zeeland. Ze arriveerden zondag op het militaire vliegveld van Auckland, waar gouverneur-generaal Dame Patsy Reddy ze welkom heette.

Het is de derde visite van Charles en Camilla aan Nieuw-Zeeland. Ze waren er ook in 2013 en 2015. Voor Charles, die in 1970 in gezelschap van zijn ouders voor het eerst op bezoek was in Nieuw-Zeeland, is het zijn tiende visite.

Het officiële bezoek van het paar duurt zes dagen en begint maandag met een visite aan Auckland. Na Auckland reizen Charles en Camilla naar Christchurch op het zuidereiland om zich op de hoogte te stellen van het herstel van de stad sinds de aardbeving in 2011 en de nasleep van de terroristische aanslagen op twee moskeeën in maart.

Op het reisprogramma staat ook een bezoek aan de Bay of Islands op het Noordereiland en de kustplaats Kaikoura op het Zuidereiland.