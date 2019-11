Terwijl zijn broer Andrew thuis het ene na het andere beschermheerschap verliest, kreeg prins Charles er vrijdag in Nieuw-Zeeland nog een taak bij. De Britse troonopvolger wordt beschermheer van het herstelfonds van de Christchurch-kathedraal, die aanzienlijk werd beschadigd tijdens de aardbeving in 2011.

Charles woonde vrijdag een receptie bij om te vieren dat hij beschermheer is geworden en daarmee het gezicht van de fondsenwerving. In een toespraak zei Charles: “Het is mijn diepste wens dat de kathedraal van Christchurch opnieuw een trots symbool wordt van deze stad en van de opmerkelijke veerkracht van deze gemeenschap.”

Tijdens de aardbeving in 2011, waarbij 185 mensen om het leven kwamen, raakte de kathedraal van Christchurch zwaarbeschadigd toen de toren op het hoofdgebouw viel. Doel van het herstel is om het kerkgebouw veiliger en functioneler te maken. Het werk aan de kathedraal is naar verwachting binnen zeven tot tien jaar voltooid.