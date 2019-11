Prins Charles is na zijn bezoek aan Nieuw-Zeeland en de Solomonseilanden meteen doorgereisd naar zijn vader op landgoed Sandringham, het buitenverblijf van koningin Elizabeth bij Norfolk.

Prins Charles was in het buitenland toen zijn jongere broer prins Andrew in opspraak raakte door zijn omstreden interview met BBC Newsnight over zijn banden met de van misbruik beschuldigde Jeffrey Epstein, die eerder dit jaar in een New Yorkse cel zelfmoord pleegde. Na het omstreden interview legde de Britse prins Andrew zijn openbare functies neer. Ook moest hij zijn kantoor op Buckingham Palace verlaten en trokken meerdere liefdadigheidsinstellingen hun handen van hem af.

Na zijn aankomst in het Verenigd Koninkrijk ging prins Charles niet langs bij zijn broer om de situatie te bespreken. In plaats daarvan ging de prins van Wales linea recta naar zijn vader op Sandringham, waar hij volgens de Britse krant Telegraph een aantal dagen zal blijven voor besprekingen over het onderhoud van het enorme landgoed. De krant noemt het echter niet ondenkbaar dat de troonopvolger tussen de vergaderingen door zijn vader zal willen raadplegen over het debacle.

Ontwikkelingen

De 98-jarige hertog van Edingburgh zou dagelijks telefoneren met de koningin en is waarschijnlijk volledig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot prins Andrew. En hoewel Charles in het buitenland verbleef, zou ook hij nauw betrokken zijn bij de beslissing om prins Andrew op een zijspoor te zetten.

Dinsdag 3 december vergezellen Charles en zijn vrouw Camilla de koningin tijdens een receptie voor NAVO-leiders in Buckingham Palace. Prins Andrew is daar niet bij.