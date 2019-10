Prins Charles en zijn vrouw Camilla kunnen binnenkort hun koffers pakken: van 17 tot en met 23 november brengen zij op uitnodiging van de regering een officieel bezoek aan Nieuw-Zeeland. Dat maakte Clarence House donderdag bekend.

Na Nieuw-Zeeland reist de prins van Wales door naar Tuvalu en de Salomoneilanden, om de relatie van de Britse monarchie met deze Gemenebest van Naties-landen te vieren. De hertogin van Cornwall vliegt terug naar huis.

Tijdens hun trip bezoeken de Britse troonopvolger en zijn vrouw programma’s en organisaties die werkzaam zijn in gebieden die zij steunen. Zo ligt de nadruk op milieukwesties en klimaatverandering, maar ook het herstel van Nieuw-Zeeland na de aardbeving in 2016 komt aan de orde en de relatie tussen het Britse koningshuis en de Maori’s, de oorspronkelijke bewoners.

Het wordt de derde keer dat Charles en Camilla gezamenlijk in Nieuw-Zeeland zijn; ze waren er voor het laatst in november 2015. De laatste keer dat Charles Tuvalu bezocht was in oktober 1970. Hij was nog nooit eerder op de Salomonseilanden.