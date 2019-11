Er was woensdag geen tijd te verliezen tijdens de eerste dag van het bezoek van prins Charles aan India. Het programma puilde uit van de activiteiten waarbij de Britse troonopvolger in New Delhi heen en weer geslingerd werd tussen serieuze aangelegenheden en wat luchtigere zaken.

Charles bezocht bijvoorbeeld de meteorologische dienst van India in het National Weather Forecasting Centre. Hier leerde hij alles over een nieuw waarschuwingssysteem voor cyclonen die recent in gebruik is genomen. Het geeft de Indiërs meer tijd om maatregelen te nemen als er storm op komst is.

De prins maakte verder een ritje in een elektrische riksja en plantte een boom ter herinnering aan zijn bezoek in de presidentiële tuin. Dat deed hij na zijn gesprek met president Rashtrapati Bhavan, met wie hij een onderonsje had. Ook bezocht Charles een herdenkingsdienst op een begraafplaats voor oorlogsslachtoffers. Op het kerkhof hebben zo’n duizend doden uit het Gemenebest hun laatste rustplaats gevonden. De prins van Wales liep langs hun graven en legde een krans bij het monument.

Hoofddeksel

Eerder sloot Charles zich aan bij de viering van de 550e geboortedag van Goeroe Nanak, de grondlegger van de sikhreligie. De prins bezocht een tempel in New Delhi waar hij zijn schoenen netjes uittrok en een hoofddeksel op kreeg. Dat er weinig tijd na de lange vlucht van Charles was, bleek wel toen zijn handen en voeten nog vrij opgezwollen waren, tot enige zorgen van enkele Britse media. Charles was echter in goede doen, maakte grapjes en liet niets merken van enige ongemak.

Voor de oudste zoon van koningin Elizabeth was het aan het einde van de dag alweer tijd om New Delhi gedag te zeggen en naar Mumbai te vliegen. Daar kon hij nog net een bijeenkomst van de British Asian Trust bijwonen. Niemand minder dan de wereldberoemde popzangeres Katy Perry was er ook bij, zo was te zien op foto’s die Clarence House op Instagram publiceerde.

Donderdag is Charles ook nog in Mumbai. De prins van Wales viert dan zijn 71e verjaardag.