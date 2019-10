India kan zich opnieuw opmaken voor koninklijk bezoek. Na koning Willem-Alexander en koningin Máxima komt volgende maand de Britse prins Charles naar het Aziatische land. Dat heeft Clarence House maandag aangekondigd.

Het officiële bezoek staat gepland voor 13 en 14 november. Op het programma staan onder meer evenementen om de goede band tussen Groot-Brittannië en India te vieren. Ook wordt er gefocust op duurzaamheid en klimaatverandering.

Charles gaat voor de tiende keer voor een officieel bezoek naar India. De laatste keer was hij er in 2017 toen hij samen met zijn vrouw Camilla ook Brunei, Singapore en Maleisië aandeed. Ook nu staat er een langere reis in de planning. Na India reist de prins naar Nieuw-Zeeland, Tuvalu en de Salomonseilanden.

Willem-Alexander en Máxima waren eerder deze maand vijf dagen in India voor een staatsbezoek.