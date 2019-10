Prins Charles heeft zondag in het zonnige Rome een speciale mis bijgewoond. Op het Sint Pietersplein was hij getuige van de canonisatie, oftewel de heiligverklaring, van kardinaal John Henry Newman door paus Franciscus.

Na aankomst in het Vaticaan had Charles eerst een korte ontmoeting met de paus. De twee hadden elkaar al eerder ontmoet, voor het laatst in 2017. Na het onderonsje was het tijd voor de mis. Franciscus’ voorganger, Paus Benedictus XVI, had Newman in 2010 tijdens zijn bezoek aan het Verenigd Koninkrijk al zalig verklaard. Eerder dit jaar stemde paus Franciscus in met de heiligverklaring, die tegelijk plaatsvond met nog vier anderen. Hierna brengt Charles een bezoekje aan de Pauselijke Universiteit Urbaniana waar Newman studeerde en zich voorbereidde op het rooms-katholieke priesterschap.

De Engelsman Newman (1801-1890) was theoloog en dichter, aanvankelijk een Anglicaanse priester en professor in Oxford en daarna een rooms-katholieke priester en kardinaal. Hij was ook oprichter van de Katholieke Universiteit van Ierland in Dublin. Charles omschreef hem als een “belangrijke Brit, een belangrijke geestelijke en een heilige die de kloof tussen tradities wist te overbruggen”.