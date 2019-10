Prins Harry en Ed Sheeran hebben onlangs samengewerkt aan een mysterieus project. Via het officiële Instagramaccount van de hertog van Sussex deelde Harry woensdag een videoclipje waarin de twee samen te zien zijn.

In het clipje klopt Ed aan bij een huis, waarna prins Harry opendoet. “Hey vriend, hoe gaat het met je?”, zegt Ed, terwijl op de achtergrond het volkslied God save the queen te horen is. “He vriend, leuk je te zien”, is Harry’s antwoord. “Het is net alsof ik in de spiegel kijk”, grapt de roodharige prins. Daarop vraagt de The Shape Of You-zanger of hij binnen mag komen. Of het filmpje, dat binnen twee uur al meer dan 1 miljoen keer bekeken is, daadwerkelijk is opgenomen bij het huis van de Sussexes is onduidelijk.

“Binnenkort beschikbaar… 10 oktober #WMHD”, staat er bij de video. De samenwerking heeft waarschijnlijk dan ook te maken World Mental Health Day, de dag waarop wereldwijd aandacht gevraagd wordt voor geestelijke gezondheidszorg. Harry zet zich samen met William, Catherine en Meghan al langer in voor het bespreekbaar maken van psychische problemen, bijvoorbeeld met de campagne Heads Together.