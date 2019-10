Prins Harry heeft dinsdagochtend de 65 atleten ontmoet die volgend jaar meedoen aan de Invictus Games in Den Haag. De hertog van Sussex, initiatiefnemer van het sportevenement voor militairen en veteranen met blijvend letsel, trof de sporters bij een voormalig hoofdkwartier van het militaire corps in Londen.

De prins sprak er met de atleten en ging met ze op de foto. Het Britse team wordt voor het eerst aangevoerd door een vrouw. In totaal doen negentien landen mee aan tien verschillende sporten.

Harry is volgend jaar ook aanwezig bij de vijfde editie van het sportevenement. Eerder liet de prins weten nu al zin te hebben in de stroopwafels. “We kijken enorm uit naar Den Haag en naar de zee van Oranjesupporters en het geluid. Maar ook naar de stroopwafels (of hoe je die ook noemt), de dj’s en de gastvrijheid. Ik denk dat het fantastisch wordt. Ik kan niet wachten.”

De vijfde editie van de Invictus Games vindt plaats van 9 tot 16 mei. Eerdere edities werden gehouden in Londen, Orlando, Toronto en Sydney.