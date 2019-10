Prins Harry en zijn oudere broer William zijn voor nu ieder hun eigen weg ingeslagen. Dat vertelt de jongste zoon van prins Charles en Diana in een interview met de Britse zender ITV.

Het gesprek vond plaats in het kader van een special rond de Afrikareis van Harry en zijn echtgenote Meghan die zondagavond op de Britse televisie werd uitgezonden. Interviewer Tom Bradby vraagt daarin wat er waar is van geruchten dat er een ruzie gaande is tussen de prins en zijn broer. “Door de druk die komt kijken bij deze rol, bij deze baan, deze familie, gebeuren er vanzelfsprekend dingen. Maar we zijn broers, en we zullen altijd broers blijven”, antwoordt Harry daarop.

De prins vervolgt: “We bevinden ons op dit moment zeker op verschillende paden. Maar ik zal er altijd voor hem zijn en ik weet dat hij er altijd voor mij zal zijn. We zien elkaar niet zoveel als we vroeger deden, omdat we druk zijn. Ik hou erg veel van hem en de meeste van die verhalen zijn uit de lucht gegrepen. Maar als broers heb je je goede dagen en je hebt slechte dagen.”

Voor de uitzending van de special gaf ITV al beelden vrij van een interview met Meghan, waarin de hertogin van Sussex toegeeft het zwaar te hebben met haar leven in de spotlights. “Weinig mensen hebben aan me gevraagd hoe het nu eigenlijk met míj gaat,” vertelt ze in het gesprek, waarin ze enkele keren emotioneel wordt.

De docuspecial wordt ook in Nederland uitgezonden. Harry & Meghan: Hun Afrikaanse Reis is maandag om 21.30 uur te zien bij RTL 4.