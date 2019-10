Prins Harry hield het dinsdagavond niet droog tijdens een toespraak op de Wellchild Awards in Londen. De hertog van Sussex blikte terug op de uitreiking van het jaar ervoor toen zijn vrouw Meghan nog in het geheim in verwachting was en dat maakte hem geëmotioneerd.

Het feit dat hij nu als vader aanwezig was bij de prijsuitreiking voor zieke kinderen, raakte hem. “Vorig jaar toen mijn vrouw en ik hier waren, wisten we dat we ons eerste kind verwachtten. Niemand anders wist dat op dat moment, maar wij wel en ik herinner me…”, onderbrak Harry zijn zin omdat hij volschoot en het publiek als reactie begon te klappen.

“Ik herinner me nog dat ik hard in Meghans hand kneep terwijl we allebei dachten aan hoe het zou zijn om straks ouders te zijn”, herpakte hij zich. “En vooral, hoe het zou zijn om alles eraan te doen om ons kind te helpen met uitdagingen en als hij ooit ziek zou worden. En nu we hier als ouders zijn en ik met jullie praat, raakt het me op een manier die ik nooit voor mogelijk had gehouden tot ik zelf een kind had.”