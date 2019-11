De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan, de hertogin van Cornwall zijn donderdag bij de 91e Field of Remembrance in Westminster Abbey. Die wordt komende donderdag gehouden.

Harry is voor de zevende keer aanwezig bij de ceremonie voor gesneuvelde soldaten in de Eerste Wereldoorlog. Voor zijn vrouw Meghan is het de eerste keer dat ze erbij is. De royals zullen een kruis plaatsen. Na de plechtigheid zullen Harry en Meghan enkele percelen bezoeken waar kruizen zijn geplaatst. Daar zullen ze ook ontmoetingen hebben met nabestaanden. Ook zullen er enkele soldaten bij de plechtigheid zijn die in de Tweede Wereldoorlog bij D-Day aanwezig waren. Die zullen ook aan de royals worden voorgesteld.

The Field of Remembrance wordt sinds 1928 georganiseerd door The Poppy Factory. Bij de eerste bijeenkomst werden slechts twee herinneringskruisen geplaatst. Er zijn nu ongeveer 70.000 kruisen, allemaal geproduceerd door de fabriek. Iedereen kan een kruis plaatsen ter nagedachtenis van gesneuvelde soldaten. Het veld wordt elke donderdag vóór Armistice Day geopend en blijft dan tien dagen open.