Prins Harry vindt het lastig dat hij als lid van de koninklijke familie continu wordt gevolgd door de media. De Britse prins vertelt in een documentaire over hem en zijn vrouw Meghan, die zondag wordt uitgezonden, dat hij continu de druk voelt van een leven in de spotlights.

De worsteling met de media heeft volgens de prins te maken met de dood van zijn moeder Diana. Harry en zijn broer William zouden de media verantwoordelijk houden voor haar dood, ruim 22 jaar geleden. “Elke keer als ik een camera zie, elke keer als ik een klik hoor, elke keer dat ik een flits zie, brengt het me meteen terug naar dat moment. Dus in die zin is het de slechtste herinnering aan haar in plaats van de beste”, vertelt Harry in de documentaire. “Met mijn rol, met deze baan, en de druk die daarbij komt kijken, word ik helaas continu herinnerd aan die gebeurtenis.”

Voor de film werden de hertog en hertogin van Sussex gevolgd tijdens hun tiendaagse reis door Zuid-Afrika vorige maand. Harry & Meghan: An African Journey is zondagavond te zien op ITV.