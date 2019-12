Prins William is zondagavond veilig geland in Koeweit, waar hij werd onthaald door Sheikh Ali Al-Jarrah, minister van Koninklijke Zaken aan het hof van emir Al-Sabah. Op Twitter plaatst Kensington Palace foto’s van de prins bij aankomst bij het paleis. Er konden geen foto’s gemaakt worden bij landing, want William nam een gewone, commerciële vlucht.

Het bezoek valt samen met het 120-jarige jubileum van het tekenen van een vriendschapsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en Koeweit. Het officiële deel begint maandag pas. Het startschot komt met een bezoek aan de moerassen in de hoofdstad Koeweit. Ook gaat hij lunchen bij de emir, en begeleidt hij jongeren bij verschillende culturele activiteiten. Ook zal hij op bezoek gaan bij de Britse krijgsmacht in de woestijn van Koeweit.

In totaal blijft William twee dagen in Koeweit, waarna de prins verder trekt naar Oman. Het is voor het eerst dat een lid van de Britse koninklijke familie een officieel bezoek brengt aan een ander land sinds de ophef rond prins Andrew is ontstaan. Doordat Andrew een schimmige relatie had met miljardair Jeffrey Epstein, veroordeeld van seksueel misbruik, heeft hij zijn publieke functies neergelegd, en is hij vertrokken uit Buckingham Palace.