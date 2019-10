Prins William en zijn vrouw Catherine reizen later deze maand goed voorbereid af naar Pakistan. De hertog en hertogin van Cambridge bezochten woensdag in aanloop naar hun reis het Aga Khan Centre in Londen. Daar woonden ze een speciaal evenement bij dat wordt georganiseerd door spiritueel leider Aga Khan IV.

Catherine droeg voor deze gelegenheid een smaragdgroene jurk met oorbellen van keramiek van de Pakistaanse designer Zeen.

Het bezoek aan Pakistan vindt plaats van 15 tot 18 oktober. William en Catherine vlogen nooit eerder naar Pakistan. Wel deden ze in 2016 buurland India aan. De laatste grote reis van de hertog en hertogin van Cambridge is al weer even geleden. In januari 2018 brachten ze samen een bezoek aan Zweden en Noorwegen. Catherine was destijds nog zwanger van prins Louis.