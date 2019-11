Prins William gaat begin volgende maand in zijn eentje naar Koeweit en Oman. Dat heeft Kensington Palace dinsdag bekendgemaakt.

William pakt op uitnodiging van het ministerie van Buitenlandse Zaken het vliegtuig. De prins zal van 1 tot en met 4 december in Koeweit en Oman zijn. Verdere details over het vierdaagse bezoek worden later bekendgemaakt.

Anders dan het bezoek aan Pakistan vorige maand wordt hij niet vergezeld door zijn echtgenote Catherine, maar het solo op reis gaan is hem niet vreemd. Eerder dit jaar was William nog in Nieuw-Zeeland en vorig jaar bezocht hij onder meer Israël en Palestina.