Niet alleen moet de geplaagde prins Andrew zijn kantoor in Buckingham Palace verlaten, ook zijn zestigste verjaardagsfeestje wordt niet meer gehouden. In The Sunday Times wordt onthuld dat er plannen waren voor een groots feest in februari, maar dat die nu zijn veranderd naar een simpel familiediner.

In hetzelfde artikel wordt bekend gemaakt dat 51 procent van de ondervraagde Britten vindt dat Andrew niet meer aanwezig mag zijn bij koninklijke aangelegenheden. Bij Herdenkingszondag en de verjaardag van Elizabeth zou de prins niet meer op het balkon moeten staan, vindt de meerderheid.

Prins Andrew maakte eerder deze week bekend dat hij zijn publieke functies neerlegt, nadat eerder al meerdere bedrijven afstand namen van de prins en zijn initiatief Pitch@Palace. Dit alles is het gevolg van een desastreus televisie-interview dat de tweede zoon van de koningin gaf op BBC Newsnight. Daarin sprak hij over zijn vriendschap met Jeffrey Epstein en de aantijgingen van seksueel misbruik waar hij onder gebukt gaat.