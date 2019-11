Koningin Elizabeth is vrijdag gespot met haar zoon prins Andrew. Twee dagen nadat de prins afstand deed van zijn publieke functies, ging hij met zijn moeder paardrijden in Windsor.

De koningin en haar zoon werden in gezelschap van elkaar en twee begeleiders gespot op het terrein van Windsor Castle. Op foto’s in Britse media is te zien dat moeder en zoon zich beiden in het zwart hadden gekleed en dat Andrew tijdens het uitje een zwart-witte helm droeg.

Woensdag maakte de zoon van koningin Elizabeth bekend dat hij zijn openbare functies neerlegt. Hij besloot daartoe naar aanleiding van het omstreden interview over zijn relaties met de overleden Amerikaanse zakenmagnaat Jeffrey Epstein.

Vrijdag werd ook bekend dat de Royal Philharmonic Orchestra breekt met prins Andrew. Het orkest laat weten dat ze dankbaar zijn voor de steun van de prins aan het orkest in de afgelopen vijftien jaar.