Koningin Elizabeth verkeert al in kerststemming. De eerste kerstbomen op Windsor Castle zijn al opgetuigd, spotten Britse media vrijdag.

Voor een van de ramen is in de Crimson Drawing Room een gigantische Nordmann-spar te zien die is versierd met talloze rode en gouden ornamenten. Ook in St Georges Hall staat een rijkversierde kerstboom. In andere kamers en zalen zijn ook bomen neergezet. Fans kunnen kerstdecoraties vanaf zaterdag zelf zien. Windsor Castle is vanaf dan tot 5 januari geopend voor het publiek.

De Queen viert kerstmis met haar familie op landgoed Sandringham. Kleinzoon Harry en zijn vrouw Meghan zijn niet van de partij. Het koppel viert de feestdagen met wat minder bombarie. De twee zouden van plan zijn om met zoontje Archie naar de Verenigde Staten te reizen om Meghans moeder op te zoeken.