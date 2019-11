‘Queen mist Philip in kwestie rond prins Andrew’

Koningin Elizabeth zou de crisis rond haar zoon prins Andrew anders hebben aangepakt met haar echtgenoot prins Philip aan haar zijde. Dat zeggen bronnen rond het paleis tegen Daily Express.

De Queen en prins Philip zien elkaar volgens de krant nog maar nauwelijks. In de afgelopen drie maanden zouden ze twee keer kort bij elkaar zijn geweest en ook woensdag, als ze hun 72e huwelijksdag vieren, zijn ze niet bij elkaar. Elizabeth heeft verplichtingen in Londen terwijl Philip sinds zijn pensioen in 2017 een teruggetrokken bestaan leeft op Sandringham.

“Ik weet zeker dat het goed voor zijn gezondheid is om niet elke dag betrokken te worden bij de dagelijkse stress en spanningen maar ik denk dat de koningin zijn opvattingen qua familiezaken mist”, aldus een bron. “Hij zou een veel sterkere stem hebben gehad in de kwestie rond Andrew.”

Eerder deze week concludeerde de BBC ook al dat koningin Elizabeth de touwtjes niet meer zo strak in handen heeft. Volgens koningshuisverslaggever Nicholas Witchell zou de Queen nooit hebben ingestemd met het veel bekritiseerde televisie-interview dat Andrew gaf als ze nog van alles goed op de hoogte was. “Ze is erover geïnformeerd, maar ze heeft niet de strenge controle die ze had”, aldus Witchell. Hij verwees naar haar leeftijd (93) als mogelijke reden.