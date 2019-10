Koningin Elizabeth heeft donderdag haar condoleances overgebracht aan Australië vanwege de bosbranden in het land.

“Prins Philip en ik hebben met grote droefheid kennisgenomen van het tragische verlies aan mensenlevens en eigendommen als gevolg van bosbranden die gemeenschappen en bedrijven in het noorden van New South Wales en het zuidoosten van Queensland treffen”, aldus de Britse vorstin.

“Ik vind het bemoedigend dat de rijke geestdrift die Australiërs kenmerkt, opnieuw mensen heeft samengebracht om mensen in nood te steunen. Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de familie en vrienden van de slachtoffers.”

In de Australische deelstaten New South Wales en Queensland woeden momenteel bosbranden. Ten minste 52 huizen gingen verloren in de vlammen; een bejaard echtpaar kwam om het leven.