Prins Charles heeft aan de vooravond van zijn bezoek aan India zijn waardering uitgesproken aan de sikhgemeenschap in Groot-Brittannië en in de rest van het Gemenebest. Dit deed hij naar aanleiding van de viering van de 550e geboortedag van stichter Goeroe Nanak, waar aanhangers over de hele wereld deze week bij stilstaan.

Volgens Charles kunnen de waarden uit de sikhreligie “ons allen inspireren”. Hij noemt daarbij zaken als hard werken, eerlijkheid, respect en onbaatzuchtigheid. “Door dit te omarmen hebben de sikhs een grote bijdrage geleverd aan ons land en dat zullen ze ook blijven doen”, aldus de Britse troonopvolger. Vanwege de feestelijkheden wil hij, ook namens zijn vrouw Camilla, daarom zijn waardering uiten.

Charles is woensdag en donderdag in India. Het is zijn tiende bezoek aan het Aziatische land. Woensdag gaat de prins naar een sikhtempel om eveneens stil te staan bij de 550e geboortedag van Goeroe Nanak. Op het programma staan verder onder meer evenementen om de goede band tussen Groot-Brittannië en India te vieren. Ook wordt er gefocust op duurzaamheid en klimaatverandering.

Het bezoek betekent dat Charles zijn verjaardag zonder zijn familie moet vieren. Donderdag wordt de prins van Wales 71 jaar. Hij wordt later deze week herenigd met Camilla, als ze samen op weg gaan naar Nieuw-Zeeland. De terugreis doet Charles weer alleen, want hij stopt eerst nog op Tuvalu en de Salomonseilanden.