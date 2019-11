Actrice Olivia Colman, die in het nieuwe seizoen van Netflix-serie The Crown de rol van koningin Elizabeth vertolkt, heeft donderdag op Buckingham Palace haar ridderorde in ontvangst genomen. ‘The Queen’ kreeg haar lintje alleen niet uit handen van de echte koningin. Haar dochter prinses Anne, de ‘Princess Royal’, deelde de onderscheidingen op het paleis uit.

Een gemiste kans, maar dat mocht de pret niet drukken voor Colman. Op foto’s van de Daily Mail is te zien hoe de actrice lachend een praatje maakt met de dochter van koningin Elizabeth, nadat zij haar het lintje heeft opgespeld. De Oscarwinnares mag zich voortaan Commandeur in de Orde van het Britse Rijk noemen en mag zodoende de titel CBE achter haar naam zetten. Colman ontving de onderscheiding vanwege haar verdiensten voor de filmwereld.

Het derde seizoen van The Crown, waarin prinses Anne (Erin Doherty) overigens voor het eerst te zien zal zijn, verschijnt op 17 november.