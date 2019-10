Een grote groep vrouwelijke parlementsleden in Groot-Brittannië hebben zich in een open brief achter Meghan, de echtgenote van prins Harry, geschaard. Ze willen haar steunen in haar strijd tegen de Britse tabloids.

In totaal ondertekenden 72 parlementsleden, afkomstig van alle politieke overtuigingen, de brief die werd opgezet door Labour-politica Holly Lynch. “Als vrouwelijke parlementsleden met allemaal verschillende achtergronden staan we achter je door te stellen dat dit niet langer kan”, zo schrijven ze.

Volgens de groep worden er dikwijls “onsmakelijke en misleidende” verhalen opgetekend in verschillende nationale kranten, die “een inbreuk op uw privacy vormen en verdeeldheid zaaien, voor zover wij kunnen zien zonder goede reden”. “We verwachten dat de nationale media de integriteit hebben om te weten wanneer een verhaal van nationaal belang is en wanneer het zonder duidelijke reden een vrouw omlaag probeert te halen.”

Aanval

De vrouwen beloven de middelen die ze tot hun beschikking hebben te gebruiken om ervoor te zorgen dat de kwetsende verhalen stoppen, er respect wordt getoond en dat alleen de waarheid wordt opgeschreven.

Harry en Meghan openden recent de aanval tegen de Britse tabloids. Tegen verschillende kranten zijn juridische stappen ondernomen. Prins Harry sprak onder meer over een campagne “om valse en opzettelijk denigrerende verhalen” over hen te verspreiden. Hij noemde het “pesten” en vreesde dat “de geschiedenis zich herhaalt”, een verwijzing naar het overlijden van zijn moeder, prinses Diana. Ook zij werd belaagd door de pers.