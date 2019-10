Meghan, de hertogin van Sussex, is voor het eerst in het openbaar verschenen sinds bekend werd dat ze een moeilijk eerste jaar in de Britse koninklijke familie achter de rug heeft. Ze woonde in de Royal Albert Hall de openingsceremonie bij van de One Young World Summit en werd getrakteerd op een warm welkom.

De vrouw van prins Harry kreeg volgens Britse media verreweg het luidste applaus toen ze de zaal in kwam. Meghan leek ook in goede doen. Ze zat even later opgewekt op het podium, klapte mee en had een glimlach op haar gezicht tijdens de vlagceremonie.

Meghan sprak voor het eerst openlijk over haar leven als Britse ‘royal’ in een documentaire die maandag door ITV werd uitgezonden en in Nederland op RTL 4. Harry en Meghan gaven toe het zeer moeilijk te hebben met de vele media-aandacht die ze krijgen van met name de Britse tabloids. De prins maakt zich daar zorgen over en ziet grote overeenkomsten tussen de aandacht voor zijn vrouw en die voor zijn in 1997 overleden moeder Diana. Meghan vindt het moeilijk om te wennen aan haar nieuwe rol en het feit dat haar leven sinds haar relatie met Harry onder een vergrootglas ligt.