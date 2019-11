De Britse radio-dj Greg James is niet makkelijk weggekomen met een grap die hij maakte over prinses Charlotte. James liep laatst namelijk prins William en zijn vrouw Catherine tegen het lijf, en de twee confronteerden hem om het grapje dat hij maakte op de eerste schooldag van het prinsesje. Dat meldt People op basis van uitspraken die James deed in zijn radioprogramma.

Op de ochtend dat Charlotte voor het eerst naar de privéschool Thomas’s Battersea ging, grapte de radiomaker op BBC 1’s Breakfast with Greg James over het feit dat de prinses de hand van haar lerares moest schudden: “Deze school is zo chique dat je elke dag je leraar een hand moet geven. Zo waren ze niet in mijn tijd. Toen mocht je blij zijn als ze naar je glimlachten.” Een paar weken later trok James naar Kensington Palace voor een radio-evenement en ontmoette William en Catherine. Volgens James spraken die hem meteen aan over zijn opmerking.

Verdere details over het gesprek kwamen er niet, maar volgens de radio-dj waren ze niet kwaad en liep alles af met een sisser. “Volgens mij zit het allemaal wel goed,” concludeerde hij.