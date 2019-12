De Britse prins William en zijn vrouw Catherine zijn volgende maand te zien in een speciale kerstuitzending. Dat meldt de BBC. De hertog en hertogin van Cambridge gaan een team vormen met de Britse baklegende Mary Berry, die onder andere bekend is als jurylid van het programma The Great British Bake Off.

Mary vergezelt het paar op vier koninklijke aangelegenheden. Het drietal maakt voor het programma een kleine tour door het land langs een aantal liefdadigheidsinstellingen. De tour eindigt met een groot feest om alle vrijwilligers te bedanken die tijdens de kerstperiode klaarstaan voor mensen die hun hulp nodig hebben. En daar hoort natuurlijk lekker eten bij. In het programma zal Mary een aantal van haar favoriete kerstgerechten bereiden, met Catherine en William als assistenten.

Op Instagram deelde het koninklijke koppel alvast een voorproefje van wat de kijker in december voorgeschoteld krijgt. De uitzending van A Berry Royal Christmas wordt op 16 december uitgezonden.